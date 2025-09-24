Toro News
Toro, come affrontare la Coppa? Il bivio a cui deve far fronte Baroni

Baroni tra l'importanza di fare punti in campionato e la necessità di passare il turno anche in coppa
Guai a sottovalutare la Coppa Italia, come troppo spesso fatto in passato: un risultato negativo contro il Pisa complicherebbe ulteriormente il morale della squadra e la situazione ambientale. Ma in casa Toro in questo momento diventa anche difficile non dare la priorità al campionato: dopo il brutto passo falso contro l'Atalanta, a Parma diventa quasi obbligatoria la vittoria e soprattutto un'importante risposta sul piano dell'atteggiamento.

Baroni si trova così a un bivio: come andrà affrontata la gara di Coppa Italia contro il Pisa? Da un lato, la sfida a una formazione in difficoltà e sulla carta inferiore è una buona opportunità: tornare subito in campo può permettere di voltare pagina, un successo sarebbe un'importante boccata d'ossigeno dopo il brutto crollo mentale visto contro l'Atalanta. Ma per farlo bisognerà schierare una formazione ricca di titolari? O c'è il rischio che la squadra si presenti poi con meno energie nel posticipo di lunedì contro il Parma?

Sicuramente la trasferta del Tardini sarà molto importante, per riprendere a fare punti in campionato e allontanare i fantasmi della crisi. E allora si potrebbe anche pensare ad un turnover contro il Pisa, ma la scelta andrà ponderata con cautela. Soltanto un anno fa, ai sedicesimi di finale, un Toro troppo imbottito di seconde scelte era stato eliminato dall'Empoli. Uno scenario che andrà assolutamente evitato giovedì sera, per evitare che la squadra possa incappare in una sconfitta pesante soprattutto dal punto di vista mentale, a maggior ragione in un ambiente già in piena contestazione. E la Coppa Italia, troppo spesso snobbata, può essere una strada molto importante e interessante da percorrere: il Bologna insegna, ma anche l'Empoli, che nella scorsa stagione si è spinto fino alle semifinali salvo poi retrocedere in campionato.

