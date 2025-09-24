Toro, come affrontare la Coppa? Il bivio a cui deve far fronte Baroni

Da evitare un Empoli bis

Sicuramente la trasferta del Tardini sarà molto importante, per riprendere a fare punti in campionato e allontanare i fantasmi della crisi. E allora si potrebbe anche pensare ad un turnover contro il Pisa, ma la scelta andrà ponderata con cautela. Soltanto un anno fa, ai sedicesimi di finale, un Toro troppo imbottito di seconde scelte era stato eliminato dall'Empoli. Uno scenario che andrà assolutamente evitato giovedì sera, per evitare che la squadra possa incappare in una sconfitta pesante soprattutto dal punto di vista mentale, a maggior ragione in un ambiente già in piena contestazione. E la Coppa Italia, troppo spesso snobbata, può essere una strada molto importante e interessante da percorrere: il Bologna insegna, ma anche l'Empoli, che nella scorsa stagione si è spinto fino alle semifinali salvo poi retrocedere in campionato.