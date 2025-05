Toro, dai 2000 del Filadelfia un’ulteriore conferma: che unione squadra-tifosi

Il malcontento nei confronti della società non ha portato meno amore nei confronti di giocatori e allenatore

L'allenamento a porte aperte del primo maggio ha ribadito ulteriormente un messaggio molto chiaro: c'è grande sintonia tra squadra e tifosi. Oltre duemila persone sono accorse al Filadelfia per assistere alla rifinitura in vista della gara contro il Venezia. Nonostante il giorno festivo ed il possibile ponte, tantissimi hanno scelto di accorrere all'allenamento del Toro. E lo hanno fatto nonostante la squadra, sul campo, non abbia veri obiettivi da raggiungere.