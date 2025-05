Toro, il pagellone di fine stagione: Dembelè 5.5, non ancora pronto e acerbo

Tra le partite peggiori giocate dall'esterno ivoriano c'è senza dubbio il match contro la Fiorentina. La gara non era iniziata così male, con il giocatore che aveva anche approcciato la sfida in maniera propositiva e creando anche una buona occasione con un bel cross per Tameze, che aveva colpito troppo centralmente però nell'occasione. Qui però viene fuori l'immaturità del giocatore, che compie due falli inutili nel giro di cinque minuti. Troppa voglia di fare e di farsi notare, di mettersi in luce. Troppa foga e due gialli che costano caro. Il primo al 27' su Gosens, il secondo al 33' su Folorunsho. Era l'esordio da titolare, lo bagna nel peggiore dei modi.

Dembelè, il pagellone di fine stagione: il voto

In conclusione la redazione ha optato per il 5.5. Il giocatore ha dei buoni margini di crescita, ma in più occasioni ha dimostrato di non avere ancora la stoffa per stare in un determinato livello. Vanoli nutre fiducia nei suoi confronti, questo è evidente. La sensazione è che forse un anno in prestito in un'altra squadra sarebbe servito al giocatore per formarsi non solo tatticamente e tecnicamente, ma anche mentalmente.