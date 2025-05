Toro, il pagellone di fine stagione: Paleari senza voto, solo una presenza

Arrivato al Torino per fare il secondo portiere, Alberto Paleari, ha giocato un solo match in questa stagione. Ha dovuto sostituire Vanja in una sola occasione, ma dimostrando di essere preparato e affidabile. Inoltre si tratta di un giocatore classe '92, che ha girato l'Italia per più di 10 anni e che ha potuto aiutare Milinkovic-Savic con la sua esperienza. Complessivamente sono 90 i minuti in stagione, disputati nella sconfitta interna per 3-2 contro la Lazio.