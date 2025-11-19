Toro News
Toro in numeri, Casadei: buone prestazioni ma c’è da migliorare in fase offensiva

Toro in numeri, Casadei: buone prestazioni ma c'è da migliorare in fase offensiva
Un'analisi sulla prima parte di stagione del centrocampista granata Cesare Casadei
Eugenio Gammarino

Il centrocampista granata Cesare Casadei sta vivendo un periodo di miglioramento, un po' come tutti gli uomini di Marco Baroni. Il rendimento del numero 22 granata è nettamente in crescita e nelle ultime partite l'ex Chelsea ha brillato. Nelle prime 11 giornate di campionato Casadei è sceso in campo in 11 occasioni, 10 da titolare e subentrando solo una volta a gara in corso (contro l’Atalanta). L'ex Inter non ha saltato nemmeno una gara da inizio stagione: infatti, è sceso in campo anche nelle 2 gare di Coppa Italia. Complessivamente sono 1099 i minuti sulle gambe di Casadei ed è uno dei giocatori più impiegati da Baroni. Di seguito un bilancio sul rendimento di Cesare Casadei in questa prima parte di stagione.

Toro, i numeri di Casadei: dato positivo nei duelli aerei ma da migliorare la fase realizzativa

I numeri di Casadei sono molto buoni per quanto riguarda i duelli aerei e ma pecca in fase di realizzativa. In 11 partite l'ex Leicester ha vinto il 73% dei contrasti aerei (4.3 a partita), è il secondo giocatore dopo Simeone a possedere la migliore percentuale per gol attesi (1.78 xG) senza però averne segnato nemmeno uno in campionato. Inoltre, Casadei è il terzo giocatore granata dopo Lazaro e Pedersen per assist attesi (0.76,xA) senza però riuscire a servire nessun assist decisivo. Casadei è insieme al Cholito il giocatore granata che ha mancato più occasioni da gol (3) in campionato e quello che ne ha create di più (2). Casadei è uno dei giocatori che commette più falli a partita (2.2) ed è il giocatore granata che ha ricevuto più cartellini gialli (3) insieme al compagno di reparto Asllani. Statistiche che cambiano quando si parla di Coppa Italia. Infatti, nella sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Pisa il centrocampista classe 2002 ha disputato la sua migliore partita stagionale mettendo a referto il gol vittoria con un grande colpo di testa ad inizio partita. Inoltre, Casadei in 2 match di Coppa possiede il 100% di precisione nei passaggi nella propria metà campo (17.0) e l’84% di precisione nei passaggi nella metà campo avversaria (15.4). Precisione nei passaggi costante anche in campionato: nei 919 minuti giocati il numero 22 granata ha ottenuto una precisione passaggi nella propria metà campo dell’86% (10.6) e una precisione passaggi nella metà campo avversaria del 75% (12.3).

