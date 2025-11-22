Toro in numeri, Il “Cobra” Aboukhlal non sibila: l’oggetto misterioso di Baroni

I suoi dati—
A Tolosa il nord-africano era un giocatore pericolosissimo che nella stagione 2024/2025 calciava con una media di 3 tiri ogni 90'. Fin qui in granata ha calciato solamente 2 volte, completato 2 dribbling e tentato 21 passaggi (di cui 15 riusciti). Numeri di chi a Torino per ora non è ancora entrato nelle rotazioni i e nei meccanismi di gioco. In una squadra che vive di equilibrio, ripartenza e compattezza, lui è il profilo che più di tutti rischia di rimanere schiacciato ai margini, prigioniero di un’incastro tattico che lo penalizza.
L’investimento, però, rimane. E rimane anche la sensazione che Aboukhlal non abbia ancora avuto la possibilità di far vedere davvero chi è. I numeri, al momento, raccontano una storia semplicissima: troppo poco minutaggio per emergere, troppo poco spazio per incidere. Ma raccontano anche, guardando il passato recente, un giocatore che ha margine, potenziale e una produzione offensiva non banale. Il Toro dovrà decidere cosa fare del suo "Cobra": provare a trovargli un ruolo nel sistema attuale, o restituirgli un contesto tattico più adatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA