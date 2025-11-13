Toro in numeri, Masina: male a San Siro e ora è fuori dai piani di Baroni

Fuori dalle gerarchie, ma è colpa sua?

Difficile dire se Masina si meriti o no questa completa esclusione. È vero che il Torino ha ritrovato compattezza proprio quando è finito ai margini, ma sarebbe troppo semplice ridurre tutto a una causa-effetto. Nelle prime giornate, l’intero sistema difensivo era in crisi: reparti slegati, squadra lunga e poco filtro davanti alla difesa. In quel contesto, Masina ha pagato più di altri, diventando quasi il simbolo di un momento negativo collettivo. Ora che Baroni ha trovato la sua linea tipo e un equilibrio più stabile, il difensore ex Udinese osserva da fuori, ma non è detto che la porta sia chiusa. In un Torino più ordinato e con meccanismi rodati, Masina potrebbe tornare utile.