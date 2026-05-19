Per D'Aversa, relativamente al pacchetto arretrato, Ismajli si è dimostrato la migliore opzione al centro della difesa, ma non è scontato il recupero per il derby contro la Juve. Il Toro si avvicina a una partita sentita, e la possibilità di tenere i bianconeri fuori dalla Champions (di fatto servirebbe un'impresa per la loro qualificazione...) scalda l'ambiente in un finale di campionato senza obiettivi di classifica. Ma c'è la grossa incognita su chi giocherà al centro della difesa.

Ismajli? Corsa contro il tempo, ma l'ultima giornata...

Maripan out, un'assenza che pesa

La migliore opzione, come detto, sarebbe Ismajli. L'albanese è ai box per un problema muscolare, l'obiettivo da settimane è riaverlo a disposizione proprio per il derby. Sarà una vera e propria corsa contro il tempo, in settimana si saprà se l'ex Empoli ce la farà e quanti minuti avrà nelle gambe. Il fatto che si tratti dell'ultima partita di campionato favorisce comunque la possibilità di rischiarlo, ma solo i prossimi appuntamenti daranno maggiori indicazioni.Nel frattempo c'è una brutta notizia: Maripan salterà il derby per squalifica. Un giallo ingenuo contro il Cagliari costa un turno di stop al cileno, preso comunque molto poco in considerazione da D'Aversa. Ma al centro della difesa avrebbe fatto comodissimo, date le difficoltà delle alternative. Nelle ultime partite è toccato Coco, in un ruolo che l'equatoguineano ha dimostrato di poter coprire ma con alcune leggerezze pagate a caro prezzo. L'impiego dell'ex Las Palmas al centro implicherebbe inoltre l'utilizzo di Marianucci, giocatore parso spesso in grandissima difficoltà e autore di una prova negativa anche contro il Cagliari.