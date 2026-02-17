Toro, la difesa resta la peggiore del campionato: i rinforzi non cambiano inerzia

Il passaggio di settembre alla difesa a tre ha risolto solo in una minima parte il problema. Il Toro ha alternato partite di maggiori solidità ad altre in cui la difesa si è fatta trovare impreparata con troppa facilità. E anche domenica, contro un Bologna in difficoltà e reduce da un mese senza vittorie, i granata hanno concesso due gol agli avversari per la terza gara consecutiva.

Marianucci-Ebosse, niente svolta

La difesa era il reparto che più necessitava di rinforzi, in primis da un punto di vista numerico, ma il mercato non ha finora portato cambiamenti significativi. Marianucci ha già trovato quattro maglie da titolare, ma il rendimento ha lasciato spesso a desiderare e ci sono responsabilità in più di un gol subito. Resta ancora in attesa di trovare i primi minuti in granata Ebosse, giocatore che ha raccolto appena quattro presenze a Verona nella prima parte di stagione. E per Baroni, che spera di recuperare Ismajli per Genova, la fase difensiva resta uno dei principali problemi da risolvere.