C’è un Toro con Ismajli e ce n’è uno senza. L’importanza del centrale albanese è emersa in modo molto chiaro nel corso della stagione: i periodi di crisi sono spesso coincisi con quelli di assenza dell’ex Empoli. Se da un lato Ismajli ha dimostrato di essere un difensore molto importante, dall’altro ha confermato tutta la fragilità difensiva che gli ha impedito di fare il grande salto verso grandissime squadre negli ultimi anni.

Obiettivo? Togliere la Champions alla Juve

Coco centrale fatica, Marianucci non convince

Costretto ai box da un nuovo problema muscolare, Ismajli sta lavorando con un obiettivo molto chiaro: tornare a disposizione per il derby. In un finale di stagione in cui il Toro non ha più niente da dire, la gara contro la Juventus è rimasta ormai l’unico appiglio per tenere la squadra sul pezzo. Togliere la Champions League ai bianconeri non salverebbe la stagione granata, che resta in ogni caso decisamente negativa, ma permetterebbe almeno di riavvicinare in parte squadra e tifosi.Per cercare di regalare una gioia alla piazza, D’Aversa cercherà di presentarsi con il gruppo al gran completo e Ismajli sarà una pedina fondamentale. La sua assenza nelle ultime settimane si è fatta sentire, a maggior ragione con Maripan acciaccato e costretto in panchina. Coco al centro della difesa non ha dato le stesse garanzie dell’albanese e sul centrodestra è stato riproposto Marianucci, giocatore che continua a non convincere e mettere in fila incertezze su incertezze. Anche per questo il recupero di Ismajli sarà molto importante in vista del derby.