Toro, ore chiave per Vanoli: in giornata l’incontro con Cairo. Le ultime

Sono ore chiave per il futuro della panchina granata. In giornata è atteso il confronto tra Urbano Cairo e Paolo Vanoli, ormai molto vicino all’addio ai granata. Non è detta l’ultima parola, ma è difficile immaginare che presidente e allenatore possano ricucire dopo le dure dopo il duro attacco del patron granata. Nel mirino di Cairo è finito non soltanto il brutto finale di stagione dei granata, ma anche la gestione comunicativa del tecnico.

I duri attacchi di Cairo

“Deluso anche da Vanoli? Chi è che allena la squadra? Non può essere sempre e solo colpa di Cairo”, ha spiegato il presidente dopo la sconfitta contro la Roma. Alle critiche per il finale di stagione si sono aggiunte quelle per i riferimenti alle idee di Como e Bologna e alla storia granata. "Così si finisce per allenare i tifosi e non la squadra”, ha affondato il presidente Cairo. Si potrà ricucire? Difficile. L’incontro in programma in giornata sarà decisivo: al momento l’addio sembra la soluzione più probabile.