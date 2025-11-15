Toro, porte aperte tutte le settimane? Così Baroni può invertire il trend

Dopo un avvio in salita, tra risultati negativi e contestazioni, il Toro sta riuscendo a riportare dalla sua i tifosi. Ai risultati sul campo si accompagna ora una riapertura del Filadelfia sempre più frequente. Negli ultimi anni gli allenamenti a porte aperte sono diventati un evento sporadico, quasi simbolico, con aperture centellinate e spesso legate a momenti particolari della stagione, derby in primis.

Sorpasso in arrivo?

Al momento i fatti dicono che Baroni non ha ancora superato gli allenatori che lo hanno preceduto. Ma se davvero deciderà di mantenere un appuntamento settimanale con i tifosi al Filadelfia, il sorpasso su Juric e Vanoli (che ha pagato anche un anno di dura contestazione alla società) sarebbe imminente. La riapertura delle porte è coincisa con il filotto di risultati utili consecutivi, andrà avanti anche dopo eventuali sconfitte? Tornando indietro al periodo pre-Covid, pochi allenamenti con Mazzarri. Ora Baroni ha l’occasione di interrompere il recente trend: continuerà con un appuntamento settimanale per i tifosi?