Dopo un avvio in salita, tra risultati negativi e contestazioni, il Toro sta riuscendo a riportare dalla sua i tifosi. Ai risultati sul campo si accompagna ora una riapertura del Filadelfia sempre più frequente. Negli ultimi anni gli allenamenti a porte aperte sono diventati un evento sporadico, quasi simbolico, con aperture centellinate e spesso legate a momenti particolari della stagione, derby in primis.
IL TEMA
Toro, porte aperte tutte le settimane? Così Baroni può invertire il trend
Il trend sta cambiando?—
Dall’inizio della stagione Baroni ha già concesso quattro sedute a porte aperte, un numero significativo se confrontato con la media degli ultimi anni. Ma è soprattutto la recente tendenza ad aprire una volta a settimana che potrebbe segnare un cambio di passo rispetto al recente passato. Proiettando il ritmo attuale su un’intera stagione, Baroni potrebbe chiudere l’annata con oltre trenta allenamenti aperti: un numero mai avvicinato da nessuno dei suoi predecessori recenti.
Sorpasso in arrivo?—
Al momento i fatti dicono che Baroni non ha ancora superato gli allenatori che lo hanno preceduto. Ma se davvero deciderà di mantenere un appuntamento settimanale con i tifosi al Filadelfia, il sorpasso su Juric e Vanoli (che ha pagato anche un anno di dura contestazione alla società) sarebbe imminente. La riapertura delle porte è coincisa con il filotto di risultati utili consecutivi, andrà avanti anche dopo eventuali sconfitte? Tornando indietro al periodo pre-Covid, pochi allenamenti con Mazzarri. Ora Baroni ha l’occasione di interrompere il recente trend: continuerà con un appuntamento settimanale per i tifosi?
© RIPRODUZIONE RISERVATA