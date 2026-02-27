Toro, quale percorso per rimanere in A? Ecco la nostra tabella salvezza

La stagione è già compromessa, ora al Toro il compito di evitare che si trasformi in tragedia sportiva. D'Aversa avrà a disposizione dodici partite per salvare dalla Serie B i granata, tra cui spiccano incontri contro squadre in lotta per non retrocedere: si tratta di Parma, Pisa, Verona, Cremonese e Cagliari. E allora in casa Toro si può pensare di stilare una tabella per calcolare dove ottenere quei 40 punti (spesso anche molti in meno) che garantiscono la permanenza nella massima serie. Andando ad analizzare il calendario, è chiaro che i granata sono attesi da un mese di marzo complicato, avendo gli incroci con Lazio, Napoli e Milan. In mezzo, tuttavia, una partita importantissima da non sbagliare, quella in casa contro il Parma. Tenere botta nel mese che si sta aprendo, cercando di rimanere fuori dalla zona retrocessione, deve essere l'obiettivo per poi conquistare la salvezza in quello che sarà il mese decisivo, ossia aprile: evidente l'importanza delle tre gare consecutive contro Pisa, Verona e Cremonese: lì serviranno almeno 7 punti. Nel mese di maggio, da segnalare che il Torino potrebbe incontrare due squadre come Udinese e Sassuolo, che se mantenessero il ritmo attuale potrebbero arrivare già senza obiettivi a quel punto del campionato. Infine, all'ultima giornata, il derby contro la Juventus: ai granata converrà arrivarci già con la salvezza in tasca. Nella tabella sottostante abbiamo immaginato per il Torino vittorie o pareggi contro le squadre impegnate nella lotta salvezza e sconfitte contro le squadre più in alto in classifica, per un totale di 40 punti conquistati a fine stagione, che sarebbero sufficienti per la salvezza.