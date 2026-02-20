Toro, riecco i tifosi: al Ferraris torna la Maratona dopo i vuoti in casa

La linea scelta dalla Maratona è chiara: la contestazione a Cairo è al momento la proprietà, anche a costo di privare la squadra del suo sostegno e permettere agli avversari di giocare in un clima quasi casalingo (si veda la gara contro il Lecce). Il sostegno al Toro è stato invece ribadito fuori città, dove la tifoseria è pronta a muoversi ancora una volta in massa. Nel corso dei novanta minuti, come di consueto, non mancheranno in ogni caso i cori di contestazione, ormai una costante di tutte le partite soprattutto nelle ultime due stagioni.

Squadra in difficoltà: cambia la linea?

Al Ferraris il settore ospiti è sold out e la squadra potrà dunque riabbracciare il tifo, in attesa di sapere se le difficoltà di classifica cambieranno la linea della Maratona. La scelta di disertare le gare casalinghe fino a nuova comunicazione (con rientro previsto solo all'ultima giornata per il derby) era arrivata con il Toro nel limbo e privo di obiettivi. Da vedere se gli Ultras rivedranno la propria posizione ora che la classifica si sta facendo più complicata: la squadra sarà abbandonata nel momento più difficile? Le decisioni saranno prese strada facendo, intanto la gara del Ferraris - con un settore ospiti pieno - potrà già dire molto.