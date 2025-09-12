Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro approfondimenti Toro, riecco Njie: la sosta per affinare la condizione, può tornare nelle rotazioni

FOCUS

Toro, riecco Njie: la sosta per affinare la condizione, può tornare nelle rotazioni

Toro, riecco Njie: la sosta per affinare la condizione, può tornare nelle rotazioni - immagine 1
Njie è pronto a misurarsi nel nuovo Toro di Baroni
Redazione Toro News

Era già tornato a disposizione per le prime sfide di campionato, ora si candiderà per trovare spazio e dare il suo contributo. Alieu Njie si è lasciato alle spalle gli acciacchi fisici che lo tengono ai box da inizio febbraio ed è pronto a misurarsi nel nuovo Toro targato Marco Baroni. Il talentino svedese figurava già in panchina nelle gare contro Inter e Fiorentina, ma la condizione fisica non poteva ancora essere delle migliori. Adesso, dopo due settimane di sosta che gli hanno permesso di lavorare sulla condizione, Njie è pronto a prendersi la scena.

Concorrenza importante ma caratteristiche diverse

—  

Per lo svedese si apre una stagione importante. Lo scorso anno Vanoli ha avuto il coraggio di lanciarlo in prima squadra, concedendogli spazio da subentrante in diverse partite. Per Njie, costretto a un avvio in salita per un problema muscolare, si apre ora un campionato in cui dovrà puntare a confermarsi e ritagliarsi uno spazio ancor più importante. Un compito non facile, data la concorrenza importante in un reparto avanzato rinforzato dall'ultimo mercato, ma il classe 2005 ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti in rosa e potrà provare a dire la sua.

LEGGI ANCHE

Nelle gerarchie parte come vice Vlasic

—  

Il rientro in campo sarà graduale, difficilmente Njie sarà subito impiegabile per novanta minuti dato l'infortunio estivo. Ma ora è possibile aspettarsi un ingresso nelle rotazioni nel reparto avanzato. Per ruolo è caratteristiche, si candida a essere il vice Vlasic sulla sinistra, dove può sfruttare la velocità e rientrare sul destro. In quel ruolo dovrà fare i conti anche con la concorrenza di Aboukhlal: il marocchino, che sembrerebbe preferire la corsia di destra, è in grado di giocare su entrambe le corsie. Una buona notizia per Baroni, che avrà possibilità di scegliere tra più giocatori in base alla tipologia di gara e a chi offrirà maggiori garanzie.

Leggi anche
Ismajli si presenta: “Difesa a 3 o a 4 è indifferente. Ai tifosi del Torino dico…”
Toro, quella notte da comparsa nella Grande Bellezza di Totti

© RIPRODUZIONE RISERVATA