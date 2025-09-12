Toro, riecco Njie: la sosta per affinare la condizione, può tornare nelle rotazioni

Nelle gerarchie parte come vice Vlasic

Il rientro in campo sarà graduale, difficilmente Njie sarà subito impiegabile per novanta minuti dato l'infortunio estivo. Ma ora è possibile aspettarsi un ingresso nelle rotazioni nel reparto avanzato. Per ruolo è caratteristiche, si candida a essere il vice Vlasic sulla sinistra, dove può sfruttare la velocità e rientrare sul destro. In quel ruolo dovrà fare i conti anche con la concorrenza di Aboukhlal: il marocchino, che sembrerebbe preferire la corsia di destra, è in grado di giocare su entrambe le corsie. Una buona notizia per Baroni, che avrà possibilità di scegliere tra più giocatori in base alla tipologia di gara e a chi offrirà maggiori garanzie.