La vittoria di Pisa ipoteca la permanenza in Serie A: 36 punti e 9 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione a sette giornate dal termine sono quasi una sentenza. Pressoché spacciate Pisa e Verona, la corsa salvezza sembra ormai limitata a Cremonese, Lecce e Cagliari, atteso proprio dallo scontro diretto con i grigiorossi. Per quanto riguarda invece il Toro, le prossime due uscite possono chiudere definitivamente i conti: sabato al Grande Torino arriva il Verona, la settimana successiva i granata faranno visita alla Cremonese. I granata affronteranno ancora tre formazioni che si trovano invischiate nella lotta salvezza e due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato (Udinese e Sassuolo). Più complicata la gara contro l'Inter che cerca punti per blindare lo scudetto e il derby all'ultima giornata.

Il calendario delle concorrenti

(36pt.): Verona (C), Cremonese (T), Inter (C), Udinese (T), Sassuolo (C), Cagliari (T), Juventus (C).

Parma (35pt.): Napoli (C), Udinese (T), Pisa (C), Inter (T), Roma (C), Como (T), Sassuolo (C)

Genoa (33pt.): Sassuolo (C), Pisa (T), Como (C), Atalanta (T), Fiorentina (T), Milan (C), Lecce (T)

Fiorentina (32pt.): Lazio (C), Lecce (T), Sassuolo (C), Roma (T), Genoa (C), Juventus (T), Atalanta (C)

Cagliari (30pt.): Cremonese (C), Inter (T), Atalanta (C), Bologna (T), Udinese (C), Torino (C), Milan (T)

Lecce (27pt.): Bologna (T), Fiorentina (C), Verona (T), Pisa (T), Juventus (C), Sassuolo (T), Genoa (C)

Cremonese (27pt.): Cagliari (T), Torino (C), Napoli (T), Lazio(C), Pisa (C), Udinese (T), Como (C)

Pisa (18pt.): Roma (T), Genoa (C), Parma (T), Lecce (C), Cremonese (T), Napoli (C), Lazio (T)

Verona (18pt.): Torino (T), Milan (C), Lecce (C), Juventus (T), Como (C), Inter (T), Roma (C)