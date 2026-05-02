Salvezza ormai matematica, campionato alle battute finali e discorsi sul futuro che iniziano a prendere forma. Tra i principali dubbi da sciogliere in vista della prossima stagione c'è quello relativo all'allenatore: chi siederà sulla panchina granata? D'Aversa ha saputo dare una buona scossa e proverà a giocarsi le sue carte ma - come il passato insegna - il Toro non ha mai amato confermare i traghettatori.

Lista di nomi: ecco Gattuso

Profilo che piace

Si apre così una rosa di nomi che saranno valutati da Cairo e Petrachi, chiamati a non sbagliare la scelta del tecnico come avvenuto la scorsa estate con Marco Baroni. Tra i profili graditi alla dirigenza granata c'è anche quello di Gennaro Gattuso, reduce dalla breve esperienza alla guida della Nazionale e attualmente libero. Per l'allenatore la panchina del Toro potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per rimettersi subito in carreggiata.L'ex centrocampista del Milan rientra nell'identikit di allenatore che in passato ha spesso scaldato il presidente Cairo. Gattuso ha già avuto l'occasione di guidare squadre importanti (Milan e Napoli, oltre alla Nazionale) e ricorda profili scelti in precedenza come Mihajlovic, Mazzarri e Giampaolo. Si tratta inoltre di un nome che non è nuovo in casa granata, in passato era già circolato il nome del tecnico come possibile allenatore del Toro.