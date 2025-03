Toro, Vanoli avvisa Ilic: “Bonus finiti, ora si conquisti la fiducia”

Vanoli, bastone e carota: "Potenzialità importanti, ma voglio continuità"

Ilic torna dunque a disposizione in un reparto dove non mancherà affatto la concorrenza, anzi. Il mercato ha portato in dote un Casadei in più ed il cambio di modulo, almeno per il momento, ha ridotto a due il numero di centrocampisti in campo. Toccherà dunque al serbo dimostrare di meritare un posto in campo, mettendosi in discussione. "Se prima aveva qualche bonus da parte dell'allenatore, adesso Ivan si deve conquistare la fiducia mia e dei compagni", lo ha avvisato senza mezzi termini Vanoli.