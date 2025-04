ToroPreview, verso Como-Torino: “Come sostituire Ricci e Lazaro?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 13 aprile - 12:00

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Alessandro Balbo, Alberto Girardi e Luca Sardo.

Como dopo il passo falso con il Verona. Vi aspettate una reazione da parte della squadra?

Balbo – Per queste ultime partite di campionato vale quanto detto più volte da Vanoli: bisogna giocare come se fossero tutte finali per togliersi delle soddisfazioni. Il Torino non vuole certamente deludere i suoi tifosi, una reazione deve esserci nel gioco e nelle prestazioni. Detto ciò, non avendo i granata più nessun obiettivo alla portata difficilmente si vedrà una squadra combattiva e dinamica.

Girardi – Il Torino nel 2025 ha offerto ottime prestazioni nel complesso, e quella di Verona è stata forse la gara peggiore degli ultimi mesi. Con il Como mi aspetto un Toro molto più concentrato di quello visto nell'ultima gara con il Verona

Sardo – Il Torino deve provare a reagire dopo la gara col Verona, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. La squadra granata arrivati a questo punto è senza obiettivi, ma nonostante questo dovrà scendere in campo e dare tutto, contro un avversario come il Como che non è ancora matematicamente salvo.

In cabina di regia mancherà Ricci. Su chi puntereste al suo posto?

Balbo – L'assenza di Ricci si farà sentire, ma se le voci di mercato sono vere bisogna già pensare a come fare a meno di lui. Dunque, spazio a Casadei in cabina di regia per testare il ragazzo in quel ruolo, anche in vista della prossima stagione. Altrimenti, una valida alternativa attuale può essere quella di Linetty, che dopo essere finito ai margini può dimostrare di esser utile alla causa.

Girardi – Mi piacerebbe vedere un cambio di modulo per questa gara, Vanoli è un tecnico che sperimenta molto e in questo finale di stagione ha tutte le possibilità di farlo ista la situazione di classifica. Punterei dunque ad un centrocampo a 3 con Casadei, Ilic e Gineitis.

Sardo – Vista l’assenza per squalifica di Ricci, al fianco dell’ormai imprescindibile Casadei io darei una chance dal primo minuto ad Ivan Ilic. Il centrocampista serbo che nella sessione di mercato invernale aveva già svolto le visite mediche in Russia, sta cercando di ritrovare la migliore condizione e la gara con il Como può essere un banco di prova importante.

Chi al posto di Lazaro sulla trequarti?

Balbo – Sulla trequarti il discorso è più complesso per via della mancanza di alternative valide. Se il modulo rimanesse il medesimo Karamoh è l'unico che può giocare in quella posizione. Altrimenti, un cambio modulo, anche con le due punte, sarebbe un'alternativa.

Girardi – Seguendo sempre il ragionamento di prima, legato al cambio modulo, proporrei due soli trequartisti davanti ai 3 di centrocampo. Con Elmas e Vlasic che girano attorno ad una prima punta.

Sardo – Io darei una chance a Karamoh. Il numero 7 granata aveva fatto vedere qualsiasi di buono durante il campionato e in queste ultime partite in cui sta entrando sempre a gara in corso, appare più spento. Magari schierarlo titolare potrebbe dargli una spinta in più.

Dareste una chance a Sanabria in attacco?

Balbo – Per ora la prima punta designata è Admas, e lui deve rimanere. Sanabria può tornare utile a gara in corso, ma il sudamericano questa stagione non è riuscito ad ingranare con la squadra e le sue occasione se le è già giocate. Ad ogni modo, Vanoli potrebbe sorprendere tutti e schierare le due punte fin dall'inizio.

Girardi – A mio avviso sarebbe una cosa positiva per il Toro cercare di recuperare Sanabria, è chiaro che non può più essere un titolare, ma farebbe comodo in squadra per dare sempre maggior profondità alla rosa. L'unico problema è che ormai il paraguaiano sembra senza stimoli e potrebbe essere meglio una separazione e in estate.

Sardo – In questo momento non farei mai a meno di un giocatore come Adams. In generale la stagione di Sanabria è stata abbastanza deludente: è chiaro che in queste ultime partite il paraguaiano troverà senza dubbio più spazio, ma credo che Vanoli lo schiererà solamente a gara in corso.