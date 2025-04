ToroPreview, verso Napoli-Torino: “Rischiare subito Lazaro e Vlasic?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 17:23)

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Piero Coletta, Enrico Penzo e Giacomo Stanchi.

Si gioca al Maradona in casa di una squadra in lotta per lo scudetto. Che partita dobbiamo aspettarci?

Coletta – I ritmi saranno sicuramente altissimi, il Napoli si sta giocando tanto. Non mi stupirei di vedere un Napoli subito più offensivo nell'atteggiamento, soprattutto nei primi minuti di gioco. Forse potrebbe essere un dettaglio favorevole al Torino. I campi aperti fanno male.

Penzo – Sicuramente il Napoli arriverà al match con forti motivazioni, il tricolore è in ballo e quindi la squadra di Conte giocherà sicuramente dando il tutto per tutto. Dall'altra parte il Torino non ha concreti obiettivi, ma abbiamo visto che Vanoli ha valori ben chiari e disputa ogni partita come fosse una finale. Entrambe le formazioni giocheranno a viso aperto, si prospetta un match dinamico.

Stanchi – "I granata non si giocano più niente, ma hanno dimostrato di non mollare mai e di tenere la barra dritta, pur non avendo obiettivi da conquistare. Il Napoli è oramai chiaro a tutti che si giocherà il Tricolore fino all'ultimo con l'Inter. Mi aspetto una partita in cui il Toro farà la sua prestazione coraggiosa contro un avversario importante e motivato".

La pressione è tutta sul Napoli, costretto a vincere. Il Toro riuscirà a fermarlo?

Coletta –Il Torino è una squadra che, soprattutto nei grandi match, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. All'andata, per quanto mostrato in campo, i granata avrebbero anche potuto strappare un pareggio. In ogni caso, la squadra di Vanoli ha sempre ben figurato contro le big. I pronostici pendono a favore degli azzurri, ma chissà: la pressione, a volte, può giocare brutti scherzi.

Penzo – Sicuramente i pronostici pendono a favore dei partenopei, ma è anche vero che la squadra di Vanoli ha spesso ben figurato contro le big. Guardando l'organico e le motivazioni il gruppo di Conte vince su entrambi i fronti: il tasso tecnico della squadra è alto e l'obiettivo scudetto sarà una grande motivazione per portare a casa il risultato.

Stanchi – "I granata proveranno a dire la loro e a fare una partita importante. Davanti ci sarà un avversario più preparato tecnicamente e più motivato. Il Napoli non può più permettersi passi falsi se vuole vincere lo scudetto".

Capitolo difesa, su chi puntereste come terzino destro?

Coletta – Forse darei fiducia a Dembelè. Walukiewicz è il titolare, ma Dembelè nella scorsa partita ha trovato la sua prima rete in Serie A. Merita fiducia e merita l'opportunità di giocare gare importanti come quella del Maradona. Ci lamentiamo che i giovani non giocano, ma se non gli dai la possibilità allora quando possono mettersi in mostra?

Penzo – Il Torino a questo punto della stagione non ha più concreti obiettivi e dunque potrebbe provare ad offrire maggior spazio ai giovani. Dembele dopo l'ultimo ingresso in campo ha dimostrato di essere pronto a cogliere le opportunità ed io proverei a confermare lui.

Stanchi – "Deve giocare Dembele. E' cresciuto molto e ha bisogno di fiducia. In queste gare in cui il Torino non si gioca più niente, si deve provare a sperimentare. Walukiewicz mi pare il più affidabile, al contrario di Pedersen che non ha mai garantito affidabilità e continuità".

Vlasic e Lazaro viaggiano verso la convocazione. Li rischiereste subito dal 1’?

Coletta – Preferisco il monitoraggio in questi casi. Il fatto che viaggiano verso la convocazione è un dettaglio importante, ritrovi così due giocatori che sono stati importanti nel corso della stagione. Quando sono venuti meno l'assenza si è fatta sentire. Però occhio con le forzature, ci vuole poco a mandare tutto a rotoli. Specie nel caso di Lazaro, che rientra da un problema muscolare.

Penzo – Sicuramente entrambi sono giocatori capaci di fare la differenza, ma visto il finale di stagione io non li rischierei.

Stanchi – "Il Torino non si gioca più niente: perché rischiare di velocizzare il rientro di questi uomini? Non vedo la necessità di rischiare il loro rientro. In ogni caso ho fiducia in mister Vanoli: saprà valutare al meglio le situazioni".