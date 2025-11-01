ToroPreview, verso Torino-Pisa: “Fiducia a Paleari tra i pali?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 18:58)

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Federico De Milano, Eugenio Gammarino e Alberto Girardi.

Che partita vi aspettate contro il Pisa?

De Milano - Spero non ci siano cali di concentrazione e che la squadra continui a girare come ha fatto fin qui nell'ultimo mese. Serve dare una conferma sia nel gioco che nel risultato in modo da arrivare al meglio per il derby. Per Baroni e la sua squadra non ci sarebbe cosa peggiore che sbagliare la partita in casa contro una neopromossa proprio prima della sfida con la Juventus.

Gammarino - Sulla scia degli ultimi risultati, il Torino di Baroni deve confermare l’ottimo momento di forma e cercare di ottenere punti in una sfida che potrebbe nascondere la qualche insidia. Il Pisa cerca ancora la prima vittoria del suo campionato dopo aver messo in difficoltà anche squadre di alta classifica in questo avvio di stagione. Sarà una gara difficile per il Toro.

Girardi - Mi sembra che il Toro si sia assestato e può pensare di giocarsela con tante squadre in questo momento, in particolar modo con chi sta in coda alla classifica. La Serie A, però, è un campionato in cui spesso è difficile fare risultato con le squadre che tengono a chiudersi. Il Torino dovrà essere bravo con la sua qualità a dominare la gara e creare tante occasioni da gol. Vincere con il Pisa è tutt'altro che scontato, anche perchè storicamente i granata hanno sempre faticato a vincere in casa con avversarie più modeste.

Paleari ha convinto contro Genoa e Bologna, puntereste ancora su di lui?

De Milano - Merita ancora una conferma perché Israel non è al meglio e lui ha dimostrato di poter essere un punto di forza del Toro. Avere due portieri in grado di competere per il posto può essere un punto a favore di Baroni perché li tiene entrambi concentrati e pronti sempre a dare il meglio in ogni allenamento per convincere l'allenatore a giocare.

Gammarino - Paleari è stato il protagonista indiscusso delle ultime partite del Torino. Con i suoi miracoli ha portato 4 punti in due partite a Baroni e l’estremo difensore è in evidente stato di grazia perciò sarebbe importante puntare ancora su di lui anche per far recuperare al meglio Israel

Girardi - Avere due portieri forti è sicuramente una cosa molto importante e sapere che Paleari è in grado di difendere così bene la porta del Toro è una grande notizia per Baroni. Confermerei dunque l'ex Genoa per cercare di dargli maggiore fiducia prima del ritorno definitivo di Israel.

Capitolo attacco, su quale coppia puntereste?

De Milano - Io non ho ancora capito se Ngonge è meglio tenerlo per l'ultima mezz'ora di partita in modo che sia una sorta di "dodicesimo uomo" di alto livello e che possa spaccare le difese avversarie, già stanche, con la sua velocità e freschezza. Mi sembra difficile tenere fuori dall'undici titolare uno con la sua qualità però forse potrebbe essere un'arma utile nelle riprese. Per questo forse punterei ancora su Simeone e Adams dal primo minuto, in attesa sempre che Zapata recuperi al 100% la sua forma.

Gammarino - Nel 3-5-2 è evidente che Marco Baroni si affidi principalmente alla coppia Simeone-Adams complice la grande cattiveria agonistica e la grinta di entrambi gli attaccanti. Ma Ngonge ha fatto vedere buone cose nelle ultime uscite anche se potrebbe essere più una soluzione a partita in corso. Questo in attesa di avere Zapata al 100%

Girardi - In una gara come quella di domani punterei su una punta tra Simeone e Adams in coppia con Ngonge. Contro le squadre più piccole, dove il Toro può fare la partita, serve più qualità e il belga è il giocatore perfetto. La doppia punta la vedo come un'opzione funzionale nel momento in cui si gioca contro le big, in cui serve maggiore fisicità davanti.

C'è il rischio di scendere in campo con la testa già al derby?

De Milano - Mi auguro di no, il Torino non è in una situazione così rosea da potersi permettere di perdere punti in casa con il Pisa. L'ultimo mese è stato incoraggiante ma quello prima molto negativo. Serve quindi dare continuità perché secondo me è proprio vero che "vincere aiuta a vincere". Quindi i granata devono prima pensare a fare bene 90 minuti contro il Pisa e poi avranno una settimana per pensare e prepararsi al meglio alla sfida con la Juventus, anche con un morale positivo in caso arrivino i tre punti contro la squadra di Gilardino.

Gammarino - Il derby potrebbe far vacillare la squadra ma è compito di Baroni tenere i giocatori con i piedi per terra e il focus sul match col Pisa.

Girardi - Onestamente non credo, vedo un Toro affamato in questo momento, che ragiona gara per gara nel modo corretto, non credo neanche abbiano ancora parlato di derby nello spogliatoio o in allenamento, alla stracittadina ci si penserà da lunedì.