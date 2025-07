Vanja? I tifosi del Napoli si spaccano: “Non vale Meret”. “No, è più adatto”

Non tutti, a Napoli, sono convinti che il club partenopeo abbia fatto un buon acquisto con Vanja Milinkovic-Savic. C'è chi si sbilancia criticando le qualità del giocatore, chi difende l'operazione del club e chi invece la critica per i costi. "Vale un Falcone o un Israel, che paghi 3 milioni e non 23", scrive un utente su X. "Sì, effettivamente sono troppi", si accoda un altro tifoso, commentando l'esborso economico. "Tra i pali non vale Meret", afferma un tifoso, celebrando però il gioco con i piedi di Vanja: "L'unico fondamentale in cui eccelle è la capacità di impostare e rilanciare l'azione, per il resto è buono, migliorato con il tempo". E non mancano anche ricostruzioni più o meno fantasiose delle valutazioni dei giocatori, dato anche l'affare Ngonge.