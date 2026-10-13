Questa giornata ha dimostrato che se la squadra è al completo i grattacapi su chi schierare sono numerosi per Abate. Basti pensare al folto centrocampo dove tutti vogliono un posto, al duello svizzero in difesa o al ballottaggio tra Fortini e Belghali o ancora a tutte le prime punte che concorrono per una maglia. In pochi, però, potevano pensare che tra questi grattacapi ci fosse anche il dubbio tra Vlasic e Oristanio.

È stata solo una scelta tattica o Vlasic avrà davvero un concorrente?

Come può gestirli al meglio Abate?

Partiamo per gradi. Innanzitutto ancora non si può parlare di vero e proprio ballottaggio. Nikola Vlasic ha saltato tutto il ritiro causa Mondiale e anche per questo ha avuto un inizio di stagione con qualche difficoltà. Le prestazioni dell'ex West Ham non hanno convinto appieno e questo bisogna anche aggiungere il suo grande impiego con la Nazionale croata durante la sosta lunga di queste settimane. Dall'altra parte, al contrario, Oristanio arrivava da una bella mezz'ora contro il Bologna e da tre settimane in cui è rimasto al Fila a lavorare con Abate. Tutto questo potrebbe aver portato il tecnico granata a scegliere il trequartista italiano, ma forse per parlare di vero e proprio ballottaggio bisognerà aspettare le prossime partite.Che si consideri il modulo di ieri 3-4-2-1 o 3-4-1-2 poco cambia Abate sta dando spazio a due centravanti e un trequartista alla volta. Vlasic e Oristanio, quindi, concorreranno per lo stesso posto. Nonostante ciò i due hanno caratteristiche diverse. Oristanio può diventare una vera arma in partite come quella contro il Bologna, dove infatti è entrato con la testa giusta. In situazioni in cui il Toro è in svantaggio, o anche a gara in corso se gli avversari iniziano a lasciare spazi, l'ex Parma può tornare molto utile per la sua velocità e imprevedibilità, dando anche ad Abate la possibilità di cambiare modulo per la sua grande duttilità. Al contrario dall'inizio o in situazioni dove è importante difendere il vantaggio Vlasic è più adatto per la sua affidabilità, le sue scelte sempre giuste, la sua capacità di far alzare la squadra sia palla al piede sia conquistando falli. Insomma il Toro ha due trequartisti per un posto, ma essendo due giocatori molto diversi più che un grattacapo, per Abate, può diventare una soluzione.