Asllani al Toro, il sondaggio: l’operazione soddisfa il 78% dei lettori

Manca solo l'ufficialità e Kristjan Asllani sarà un nuovo giocatore del Torino. L'ex centrocampista dell'Empoli andrà a sostituire Samuele Ricci in cabina di regia e sarà il nuovo perno del centrocampo di Marco Baroni. L'albanese arriva dall'Inter (dove ha giocato l'ultimo triennio collezionando 99 presenze e 4 gol) in prestito oneroso da circa 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12 milioni. Come sempre, noi ci affidiamo a voi lettori di Toro News. Abbiamo sondato l’umore dei nostri lettori che sembrano entusiasti del settimo innesto della sessione estiva del mercato granata: il 78,73% è soddisfatto dell'acquisto di Kristjan Asllani, contro il 22,09% che non considera l'albanese l’innesto giusto per il centrocampo del Torino.