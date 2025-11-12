“Asllani ha fatto bene a lasciare l’Inter per il Torino”, lapidario Sylvinho

Tanti ormai si annoiano con la pausa Nazionali, senza poter vedere la Serie A, senza poter schierare la formazione al fantacalcio... Anche gli allenatori dei club, in effetti, in questi dieci giorni sono costretti a lavorare con una rosa estremamente ridotta, con i pochi non convocati dalle rispettive compagini e senza la possibilità, spesso e volentieri, di provare schemi con i propri giocatori titolari. Chi, invece, si diverte, eccome, sono i CT delle varie Nazionali, che tra convocazioni e selezioni hanno la possibilità di lavorare con il meglio che ha da offrire il proprio paese. Così anche Sylvinho, tecnico brasiliano dell'Albania, che si prepara ad affrontare questa sosta iniziando ad elogiare qualcuno dei suoi. In particolare, qualcuno granata...

Sylvinho elogia Asllani: "Ci aiuta a dare equilibrio"

L'Albania si prepara ad affrontare due sfide fondamentali in ottica qualificazioni ai Mondiali, contro Andorra prima e contro Inghilterra poi. Ha presentato la doppia sfida il tecnico, il brasiliano Sylvinho, che, intervistato ai microfoni del Corriere della Sera, ha introdotto la squadra e la sosta. Non si è soffermato troppo sui singoli, il tecnico della formazione albanese, ma su uno in particolare sì: Kristjan Asllani. Il centrocampista granata ha trovato minutaggio e continuità dopo il trasferimento dai nerazzurri, addirittura da essere annoverato dal proprio CT come uno dei giocatori che hanno fatto il salto di qualità. Così Sylvinho: "Aveva bisogno di giocare sempre, di fare il titolare. E lasciare l’Inter per il Torino lo ha fatto crescere: è un calciatore diverso, sempre dentro alle dinamiche del nostro gioco, che sia da regista o da mezzala. Ci aiuta a dare equilibrio tra le due fasi di attacco e difesa, che è la qualità maggiore della nostra squadra".