Asllani pre Parma-Torino: “Oggi dobbiamo fare una partita aggressiva”

Le parole del giocatore granata
Eugenio Gammarino

Nei minuti precedenti alla sfida tra Parma e Torino, gara che chiude il quinto turno della Serie A 25/26, Kristjan Asllani ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'imminente sfida. Di seguito le sue parole: "Noi vorremo sempre giocare con con aggressività contro le squadre più forti e vorremmo farlo a uomo. Oggi contro il Parma dobbiamo fare una partita aggressiva"

Come sta ti stai trovando nel centrocampo a due? - "Ho sempre preferito fare il vertice basso nel centrocampo a tre però anche a due mi trovo bene, è una cosa nuova ma cercherò di migliorare partita dopo partita".

