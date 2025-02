Atalanta-Torino 1-1, le reazioni social: “Con le unghie. Con i denti. Con Vanja”

Partita stoica del Torino, che soffre e reagisce ma alla fine porta a casa un buon punto, pesante, contro un'Atalanta bella ma che non riesce a concretizzare. La partita inizia con un gol annullato all'ex Bellanova per un tocca di mano, poi però l'Atalanta sale in cattedra e segna con Djimsiti sulla punizione di Bellanova. Il Toro poi reagisce e dopo la punizione conquistata da Vlasic, Maripan segna di testa sulla punizione di Lazaro. Il secondo tempo vede poi lo stesso copione con l'Atalanta che spinge, grazie all'ingresso di Cuadrado e le incursioni di Pasalic. Poi al 72' rigore per i bergamaschi per un fallo ingenuo di Tameze su Retegui, l'attaccante tira ma Milinkovic-Savic para il terzo rigore di questa stagione. Nel finale gli orobici ci provano ma il Torino si difende bene, la partita finisce in pareggio. Di seguito le migliori reazioni social della sfida di Serie A tra bergamaschi e piemontesi.