Auguri a Davide Vagnati! Il Ds del Toro compie oggi 43 anni

L'ex DS della SPAL approda al Torino nel maggio 2020, sostituendo Bava, che passa alle giovanili

Nato l'11 maggio 1978 a Genova, Davide Vagnati, dopo aver fatto un ottimo lavoro come Ds alla Spal, diventa ufficialmente il Responsabile dell'Area Tecnica del Torino nel maggio 2020, subentrando a Bava. E' lui a guidare il mercato estivo del 2020, portando in granata Linetty, Vojvoda e Rodriguez tra gli altri. Nel gennaio di quest'anno poi, con l'aiuto del Presidente Cairo e con la spinta dell'allenatore granata Nicola contribuisce a far approdare al Torino Sanabria e Mandragora, due giocatori che hanno contribuito sinora a svoltare la stagione granata.