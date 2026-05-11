Nato l'11 maggio 1978 a Genova, Davide Vagnati, dopo aver fatto un ottimo lavoro come Ds alla Spal, diventa ufficialmente il Responsabile dell'Area Tecnica del Torino nel maggio 2020, subentrando a Bava. E' lui a guidare il mercato estivo del 2020, portando in granata Linetty, Vojvoda e Rodriguez tra gli altri. A dicembre 2025 la sua avventura con il Toro termina con un esonero in seguito ai risultati deludenti e alla pessima gestione con Baroni come allenatore. Al suo posto ritorna Gianluca Petrachi. Oggi l'ex direttore sportivo granata compie 48 anni.