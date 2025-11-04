Baroni arriva all’Allianz: cercherà di riuscire dove tutti hanno fallito

Arriva il primo derby per Baroni: tocca ora a lui provare a spezzare la "maledizione"

Alberto Girardi 4 novembre - 13:32

Il derby della Mole è per il Torino molto più di una semplice partita: è il simbolo di tutta la città e della sua identità. E' una partita molto sentita, con in campo non solo due squadre ma anche due culture diverse. L'emozione forse si è un po' affievolita negli anni, vista la maledizione che questa gara porta con sè, in particolare all'Allianz Stadium, dove i granata, dal 2012 con Ventura ad oggi, non hanno mai vinto. Tocca ora a Baroni provare a spezzare questa striscia negativa, sperando che possa essere lui il primo allenatore a vincere sul campo bianconero.

Il tabù Allianz: il grande sogno granata — La posta in palio è grossa: in trasferta contro la Juve il Toro non vince da trent'anni, e dal 2012 – anno dell’inaugurazione dell’Allianz Stadium – il bilancio granata è imbarazzante. Nessuna vittoria, solo qualche pareggio al massimo. Cancellare questo tabù significherebbe scrivere una pagina di storia nuova. Per Baroni e i suoi ragazzi un’eventuale vittoria sabato all’Allianz Stadium non sarebbe solo una bella impresa e una liberazione, ma sarebbe anche un punto di svolta per questa stagione. I granata sono a cinque lunghezze dai bianconeri e questa gara può dare linfa vitale alla squadra, che battendo un'altra big rimarrebbe sulla scia delle zone più alte della classifica.

Inoltre tra i pilastri su cui Baroni vuole costruire il suo Toro vediamo una squadra affamata, grintosa e senza timori. Solo così sembra possibile provare a trionfare su un campo dove negli anni, al di là dei momenti della stagione, della cifra tecnica delle due squadre e di qualsiasi fattore possibile il Torino non ha mai vinto. Ora ha un forte bisogno che il suo tecnico dia la giusta scossa ad una squadra che non vuole rimandare il primo successo contro i bianconeri.