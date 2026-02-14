Baroni lancia la sfida: Ilkhan e Prati si giocano una maglia contro il Bologna

I due centrocampisti sono entrambi funzionali al 3-5-2 granata, nonostante le caratteristiche non identiche, ma simili. Su entrambi, la fiducia del tecnico

“Sono due giocatori simili ma anche diversi per attitudine in campo. Prati è un po’ più mediano. Lo abbiamo apprezzato per come è entrato nel gruppo dando grande disponibilità sia di dedizione al lavoro che dal punto di vista tattico. Valuterò, andranno in campo entrambi. Uno dal primo minuto e magari l’altro subentra”

Queste sono state le parole di Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia. Nella giornata di domani il Torino affronterà un Bologna alla ricerca di sé stesso. La squadra di Italiano sta attraversando un periodo molto serio di crisi, a cui non riesce trovare un antidoto. Il Torino cerca invece la vittoria per cercare di sgusciare fuori dal limbo di classifica che al momento occupa. Baroni dovrà sciogliere qualche dubbio, a partire proprio dal centrocampo, dove è in corso un ballottaggio tra Ilkhan e Prati. Due giocatori che possono sembrare simili, ma che hanno caratteristiche completamente diverse.

Ilkhan, più mobile a centrocampo, Prati più di rottura — Il turco negli ultimi mesi ha conquistato la fiducia di Baroni. Dopo un periodo in cui era uscito dai radar l'ex Lazio l'ha rispolverato con buoni risultati, primo tra tutti il gol contro la Roma in Coppa Italia. Il rendimento non proprio esaltante di Asllani e la successiva idea di separarsi dal centrocampista albanese hanno dato quella spinta a Ilkhan. Bisogna però fare qualche distinzione tra il centrocampista turco e il suo nuovo compagno.

Per quanto riguarda Prati, il raggio d'azione del giocatore è più incentrato sulla mediana. Si può definire come un regista vecchio stampo rispetto a Ilkhan, capace però di abbinare il lavoro di regia a quello difensivo. Se il turco è più portato all'offesa, pur non disdegnando il lato difensivo, Prati è maggiormente indicato per saper coniugare entrambi i lavori. emerge il profilo di un regista classico che funge da perno centrale della manovra. Con 34.7 tocchi a partita e una precisione dell'89% nella propria metà campo, dimostra grande sicurezza nella gestione del pallone in fase di uscita. Nonostante giochi in posizione arretrata, spicca la sua capacità di rifinitura, come dimostrano le 4 grandi occasioni create e un valore di 0.51 assist attesi (xA). In fase difensiva contribuisce con 2.0 palle recuperate e 2.1 chiusure per match, pur mantenendo un assetto più tattico che di puro scontro fisico. (Heatmap di Prati sotto).

Il loro utilizzo? Potrebbe dipendere dall'andamento della gara — Due giocatori che comunque risultano funzionali nel 3-5-2 di Baroni. Le caratteristiche magari non identiche, ma simili e in ogni modo possono tornare utili al tecnico granata, ma questo potrebbe dipendere dal contesto tattico della gara. Ilkhan può essere maggiormente utile in gare dove si cerca maggiormente la verticalizzazione improvvisa. Prati dove serve un controllo del gioco. In ogni caso Baroni ha rilanciato il loro nome in conferenza stampa, complimentandosi con Prati per l'inserimento nel gruppo squadra. Entrambi godono della fiducia del tecnico.