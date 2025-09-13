Baroni, prove di attacco a due: “Lavoriamo per Adams e Simeone insieme”

Torino, contro la Roma Baroni punta su Simeone, Adams in panchina

Nel corso della conferenza stampa Marco Baroni ha parlato anche dell'attacco granata e della coppia Adams-Simeone, con entrambi i giocatori che si contendono un posto da titolare nel match di domani contro i giallorossi di Gasperini. Il tecnico granata ha affermato: "Ho parlato con loro. In questo momento uno parte e uno entra. Stiamo lavorando anche sul fatto di lavorare insieme, tendenzialmente i giocatori forti li voglio insieme in campo. Nel ruolo di attaccanti quando la squadra avrà trovato la sua identità e solidità, potranno e dovranno giocare insieme". Molto probabilmente contro la Roma toccherà ancora a Giovanni Simeone dall'inizio, con Baroni che si affiderà al centravanti argentino per segnare la prima rete del campionato del Torino. Il Cholito ha già sfidato 15 volte la Roma e la formazione giallorossa è la quarta "vittima preferita" dell'ex Napoli e Verona. Adams, invece, è destinato a partire dalla panchina: lo scozzese è reduce dagli impegni con la propria nazionale e sarà a disposizione di Baroni a partita in corso. Tuttavia, Baroni ha confermato che sta lavorando per far giocare insieme i due attaccanti, anche in vista del rientro a pieno regime di Duvan Zapata.