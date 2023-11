Bellanova e Ricci incontrano un centinaio di tifosi al Torino FC Store

Mentre sul campo si spera che il vero Toro stia tornando, nel corso di questa sosta per le gare delle nazionali al Torino FC Store di Corso Agnelli 24/a son accorsi i tifosi granata per incontrare Samuele Ricci e Raoul Bellanova . È stato organizzato un Meet&Greet da parte del Torino in concomitanza con il lancio del nuovo merchandising granata e in vendita presso questo punto commerciale.

Un centinaio di tifosi allo Store tra sorrisi, battute e Fantacalcio

Nel primo pomeriggio i due calciatori del Toro sono arrivati allo store e nel giro di poco tempo, dopo essersi addobbati con i nuovi prodotti hanno interagito con i tifosi presenti. Tra firme e sorrisi, parte la carrellata di sostenitori granata accorsa in circa centro unità per farsi immortalare insieme a Ricci e Bellanova che non hanno negato a nessuno un autografo o una foto. Poche dichiarazioni da parte dei due granata, solo una da parte del centrocampista ex Empoli che rassicura il popolo granata sulle sue condizioni: "Sto meglio, torno presto". Ricci si è infatti infortunato nella partita vinta contro il Sassuolo e ha dovuto saltare la trasferta di Monza. Ora approfitta della sosta del campionato e punta al rientro in campo il prima possibile. Erano presenti circa un centinaio di tifosi e tifose di ogni età, alcuni addirittura usciti prima da scuola per non mancare all’appuntamento, come ad esempio la prima fortunata ragazza ad entrare per gli autografi che stava aspettando addirittura dalle 14 pur di essere in prima fila. Tutti i presenti si sono scambiati saluti e autografi con Ricci e Bellanova, il secondo poi, con simpatia, ha risposto così a un tifoso che lo ha preso al Fantacalcio scambiandolo con Zaccagni: "Mi dispiace per te", condito da una risata e un selfie che il tifoso, ma anche tutti gli altri, si augurino sia di buon auspicio.