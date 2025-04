Bilancio Torino 2024: calano i ricavi da diritti TV, ma aumentano gli sponsor

Analizziamo quest'oggi gli introiti derivanti dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni

Redazione Toro News 23 aprile 2025 (modifica il 23 aprile 2025 | 08:13)

Nel bilancio d’esercizio 2024 del Torino FC, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio d’Amministrazione, spiccano due tendenze nette: il calo dei proventi da diritti televisivi e il contemporaneo aumento dei ricavi da sponsorizzazioni. Due voci che raccontano molto del contesto attuale in cui si muove la società granata e più in generale il calcio italiano.

Diritti TV in discesa: un trend nazionale — La voce “diritti televisivi”, storicamente tra le principali fonti di entrata per i club di Serie A, ha registrato un decremento rispetto all’esercizio precedente. La riduzione è in linea con un trend nazionale, legato sia alla contrazione dei valori complessivi dei pacchetti trasmessi, sia alla redistribuzione delle quote in base ai criteri previsti dalla Legge Melandri. Il Torino, penalizzato da un’esposizione mediatica minore rispetto ai top club e da una posizione di metà classifica, ha visto scendere i ricavi da questa voce a circa 48,6 milioni di euro, contro i 52,4 milioni del 2023. Si tratta di un decremento del 7% in confronto all'anno precedente.

Sponsor in crescita: una strategia commerciale che paga — A compensare parzialmente questa flessione è intervenuto l’aumento dei ricavi da sponsorizzazioni, partnership e attività commerciali. I numeri evidenziano una crescita di circa 7% rispetto al 2023, per un totale di circa 1 milione di euro aggiuntivi. Nello specifico, nel 2024 i proventi da sponsorizzazioni e pubblicità ammonta a più di 14 milioni, contro i 13 del 2023. Oltre al main sponsor Suzuki e al legame con Joma per il materiale tecnico, il Torino ha siglato nel corso dell’anno nuovi accordi con aziende e realtà a vocazione internazionale. In particolare risalta la partnership con Red Bull.

Red Bull: con il Torino la prima partnership in Serie A — Tra le novità più rilevanti del 2024 figura la partnership con Red Bull, annunciata ufficialmente lo scorso settembre. Il colosso austriaco degli energy drink è diventato Official Energy Drink Partner del Torino FC per la stagione 2024/25, segnando la sua prima collaborazione con un club di Serie A. L’accordo prevede iniziative innovative come l’“Energy Entrance” per il riscaldamento pre-partita e gli “Energy Break” durante le partite più intense, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente allo Stadio Olimpico Grande Torino. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per il Torino, inserendosi in una strategia volta a rafforzare la presenza del club nel panorama internazionale e ad attrarre sponsor di alto profilo.