Bilancio Torino 2024: plusvalenze in crescita rispetto allo scorso anno

Il Torino, oltre a chiudere il bilancio al 31 dicembre 2024 con un utile pari a 10,4 milioni di euro, evidenzia un importante fatturato in crescita grazie alle plusvalenze. Nel 2024, infatti, sono state generate complessivamente plusvalenze per €58.455 milioni di euro, circa 35 milioni in più dell'anno precedente.