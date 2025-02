Biraghi: “Questa maglia gloriosa è un onore. Farò di tutto per essere da Toro”

1 di 4

PRESENTAZIONE

TURIN, ITALY - FEBRUARY 22: Cristiano Biraghi of Torino FC in action during the Serie A match between Torino and AC Milan at Stadio Olimpico di Torino on February 22, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Nderim Kaceli / Toro News)

Uno degli arrivi di gennaio al Torino è stato Cristiano Biraghi che si è presentato ai tifosi granata rispondendo a delle domande per un video girato per il canale YouTube ufficiale della società. Il difensore ex Fiorentina si presenta con queste parole: "Sono stati giorni intensi a livello di emozioni e comunque erano 7 anni che ero in una città e non una come tante ma in una città dove gli aspetti del calore e dell'affetto sono primari, sono stati 7 anni vissuti intensamente e io dico sempre 7 anni a Firenze valgono molto di più che il tempo realmente passato. Però mi è capitata questa grande opportunità Toro e ne sono molto molto grato a a chi mi ha voluto qua e di poter iniziare questa avventura fantastica con questa maglia gloriosa e con una storia di di enorme rispetto quindi e è stato diciamo un mix di emozioni dai all'inizio un po' la delusione di dover lasciare Firenze e la Fiorentina e poi però subito dopo sapendo di venire a Torino è stata una una gioia immensa".

Quali sono le tue caratteristiche principali?"Io come prima come primo aspetto metterei la voglia perché secondo me è la base di qualsiasi cosa uno voglia fare e poi la voglia di dare, la voglia di dimostrare è la base. Dopo poi le caratteristiche che sono mie: esperienza, qualità... quelle vengono dopo e cercherò di fare il massimo per metterle al servizio della squadra".

Hai giocato in tanti ruoli, in quali ti senti migliore?"Ho avuto la fortuna di negli anni di carriera di aver fatto tanti ruoli e quindi di aver acquisito delle capacità differenti, a seconda del ruolo ci sono dei compiti che devi fare, negli ultimi anni con Vincenzo Italiano abbiamo giocato a quattro quindi è normale che magari in questo momento mi sento più a mio agio a giocare a quattro però ho fatto il quinto anche con con il mister Paolo Vanoli quando abbiamo avuto l'esperienza all'Inter, che tra l'altro insomma ho fatto il quinto con un allenatore che è Antonio Conte che è il suo modulo principale, mi ha insegnato molto e poi avendo come caratteristica principale quella di attaccare, di mettere qualità nella fase offensiva e il quinto o il quarto di spinta. Io cerco di mettere al servizio della squadra tutte quelle che sono le mie capacità e quindi anche se mi dicono di giocare in porta proverò a mettere il mio massimo delle qualità anche lì".

Cosa ti ha detto Vanoli quando sei arrivato?"Ho parlato col mister il mister mi conosce dall'esperienza che abbiamo avuto insieme all'Inter e mi piace molto la sua idea di gioco e penso che si sposa perfettamente con quelle che sono le mie caratteristiche".

Con l'Inter hai fatto da giovanissimo un esordio in Champions League, com'è stato? "L'ho vissuta in maniera 'superficiale' come è normale che sia a quell'età, poi era un un periodo un'epoca dove comunque non era una cosa scontata che il giovane giocasse con i grandi adesso se i giovani sono comunque pronti e preparati non si fanno troppi problemi a a farli giocare giustamente però in quel periodo lì era difficile poi era un'Inter stellare e c'era ancora una panchina solo da sette di cui un portiere, quindi sei giocatori di movimento. Anche subentrare era praticamente una cosa impossibile quindi non ho neanche avuto il tempo di potermelo preparare, quando Rafa Benitez mi chiamò non l'ho vissuta veramente con quella superficialità che ad oggi dico potevo viverla un po' meglio però è stata un'emozione che porterò con me come uno dei migliori momenti della mia carriera".

Hai sempre segnato tanti gol, pronto per il primo in granata?"Sicuramente alla fine quando uno inizia a giocare a calcio da bambino il massimo è quando si gonfia la rete che fa i gol, la massima gioia e quindi è normale. Spero più che altro che i gol che spero di fare serviranno per la squadra perché se servono per una gioia personale mi interessano relativamente. E se invece servono per per un risultato o per dei punti allora lì spero di farli molto presto".