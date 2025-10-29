Bologna-Torino 0-0, le reazioni social: “Giocato per un punto e l’abbiamo fatto”

Finisce a reti inviolate il turno infrasettimanale tra Bologna e Torino. Una gara che ha regalato poche emozioni da ambo le parti, soprattutto nel primo tempo dove i granata sono stati più guardinghi. Solo una traversa di Adams al 23' ha smosso la situazione. Nella ripresa invece la gara si ravviva un po', soprattutto con il Bologna che cerca più volte la giocata da fuori, Paleari però si fa sempre trovare pronto, altra gara convincente la sua. Nel finale neppure i cambi, con Simeone e Zapata in campo, il Toro è riuscito a trovare il guizzo giusto per vincere la partita. Buona prestazione anche per Coco e Casadei. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A tra Bologna e Torino.