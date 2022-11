Bologna-Torino 2-1, Motta in conferenza: “L’hanno vinta i ragazzi, non io”

Al termine di Udinese-Torino, l'allenatore rossoblù Thiago Motta è intervenuto ai microfoni dei broadcaster per commentare l'esito della partita e poi in conferenza stampa di fronte al resto dei giornalisti presenti. Di seguito le sue parole.

"Non sono d'accordo, l'hanno vinta i ragazzi ed è una conseguenza di quello che abbiamo fatto in settimana. I granata sono molto bravi in questi duelli, diventa molto difficile perché non ti fanno giocar bene. Ma i nostri ragazzi stanno giocando bene tra di loro, con una sana competizione. La strada è quella giusta. Questo fa piacere, è una soddisfazione enorme".

"Oggi no, perché alla fine il primo tempo lo sapevamo che era una partita molto difficile. Per non dare vantaggi a loro potevamo fare di più, ma nel secondo tempo abbiamo dato continuità alla nostra prestazione. Abbiamo approfittato del nostro buon momento in campo per riuscire a segnare i due gol bellissimi che abbiamo fatto."