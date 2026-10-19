Il centrocampo del Torino sta prendendo sempre più dimestichezza con la lingua portoghese. L'insegnante privato è Daniel Bragança, arrivato da Lisbona. Scuola Sporting, è stato uno dei colpi last minut di Petrachi. Qualche dubbio sul giocatore c'era, inutile nasconderlo. Non tanto sul piano tecnico-tattico o sul rendimento, anche perché le statistiche parlano chiaro. I principali quesiti gravitavano attorno alla condizione atletica del lusitano. Due crociati rotti non sono roba da poco e spesso si tratta di un infortunio che cambia radicalmente il modo di giocare del giocatore stesso. Però Bragnça dalla sua parta ha una qualità, ovvero la tecnica. Tutto è più facile e anche per il centrocampo del Torino è più facile quando c'è lui a gestire la situazione. Il rendimento è positivo e ora parlare di riscatto non è utopia.

Le condizioni per il riscatto di Bragança

L'addio di Bragança allo Sporting si è concretizzato per appunto solo nelle ultime ore di mercato. La formula è quella del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, che diventerà obbligatorio quando il centrocampista avrà disputato 15 partite giocando almeno 45 minuti in ciascuna. In Portogallo si è sta già parlando del suo riscatto, soprattutto il portale A Bola. Con la gara contro l'Udinese il Torino ha giocato esattamente sette gare in campionato. Bragança ha già collezionato quattro presenze, due delle quali da titolare, e in tre occasioni è rimasto in campo per almeno i 45 minuti richiesti. A conti fatti, mancano ancora dodici gare affinché si raggiungano tutti i requisiti previsti per il suo riscatto. A quel punto il valore dell'operazione andrà sui 3,5 milioni di euro.

Una cifra relativamente bassa, se si pensa all'ipervalutazione che imperversa in questo preciso periodo storico del calcio mondiale. Ma viste le prestazioni fornite dal giocatore non si può parlare con termini negativi dell'operazione portata avanti da Petrachi.