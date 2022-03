Brekalo, negatività confermata e allenamenti ripresi: a Salerno ci sarà

Brekalo è definitivamente guarito dal covid e potrà partecipare alla trasferta di Salerno

Josip Brekalo recupera dal Covid ed è pronto a tornare in campo. Il trequartista croato si è allenato regolarmente con i compagni nel tardo pomeriggio di mercoledì dopo aver effettuato. Questo significa che è risultato nuovamente negativo al tampone molecolare. Il calciatore aveva avuto notizia della sua positività immediatamente prima di raggiungere la sua Nazionale, ha saltato le due amichevoli per cui era stato convocato e poi, dopo il periodo di isolamento nella sua abitazione a Zagabria trascorso senza sintomi importanti, ha potuto ricevere un primo via libera con un tampone rapido che – come raccontato da Toro News - martedì ha dato risultato negativo.

VERSO SALERNO – Juric ha tre allenamenti a disposizione per testare le condizioni di Brekalo, rimasto chiuso in casa per alcuni giorni. A questo punto è però prevedibile che il trequartista possa perlomeno essere convocato per la trasferta di Salerno di sabato sera. Difficilmente potrà essere titolare, ma avere almeno in panchina il giocatore croato sarà importante per un Toro che deve ritrovare la vittoria dopo un’astinenza di otto gare.