Brindisi di Natale allo stadio: distensione tra Juric e il presidente Cairo

Presente tutto il gruppo squadra con mogli e compagne, il tecnico e il patron granata si lasciano alle spalle le ruggini dei giorni scorsi

Dopo la bella vittoria di domenica contro il Bologna, ieri sera c'è stata l'occasione per un po' di svago prima di tornare a focalizzarsi totalmente sulla sfida di Coppa Italia di giovedì in casa della Sampdoria: presso lo stadio Olimpico Grande Torino, si è tenuto il brindisi di Natale a cui ha partecipato tutto il gruppo squadra e lo staff tecnico granata, accompagnati dalle rispettive mogli e compagne. Presente anche il presidente Urbano Cairo, fotografato insieme al tecnico Ivan Juric: il clima di festa è stata una buona occasione per lanciare un messaggio di distensione dopo le dichiarazioni forti dell'allenatore circa il mercato del Toro, poi chiarite nel post-vittoria contro i felsinei.