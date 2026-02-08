Buongiorno da horror, i tifosi napoletani: “Rimandiamolo a Torino”

Gli errori di Buongiorno non sono passati inosservati contro il Genoa: l'ex Torino non sta attraversando un periodo semplice

Non sta attraversano un bel periodo Alessandro Buongiorno. L'ex difensore del Torino, che nella passata stagione aveva disputato un ottimo campionato, sembra aver perso smalto. Gli infortuni non l'hanno aiutato a trovare la forma migliore, ma su certi aspetti tecnici sembra aver fatto troppi passi indietro. Basti vedere i due gravi errori costati due gol nella trasferta contro il Genoa. Sui social si sono scatenati i commenti dei tifosi, tra chi lo difende a spada tratta e chi invece vorrebbe vederlo in panchina, con un velo di ironia.

La difesa del giocatore

"Alessandro Buongiorno si è preso la difesa del Napoli al giorno 1, una difesa disastrata dagli orrori presidenziali della stagione precedente. Ha dato certezze a tutto il reparto a furia di grandi prestazioni. Ergo è stato fondamentale per lo scudetto. Forza Ale, ritornerai" si legge su X, facendo riferimento alla grande stagione passata del giocatore, ritenuto una pedina fondamentale. Un chiaro messaggio al futuro, in attesa di un ritorno ai livelli che Buongiorno aveva calcato precedentemente. Oppure chi invece invita a "tenere giù le mani dal difensore".