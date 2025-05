Cairo da solo con il figlio alla lapide. Niente Monumentale e Messa a Superga

Nel giorno del 76esimo anniversario della tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949, i tifosi granata hanno dato vita ad una marcia a forti tinte granata, durante la quale non è mancata la protesta nei confronti del presidente Cairo. Sono stati tanti i cori intonati dai tifosi contro il patron del club granata e la società. Nel frattempo, il presidente Urbano Cairo ha preferito evitare di incrociarsi con i tifosi e ha scelto di andare in mattinata a Superga, rendendo omaggio al Grande Torino in forma privata. Sui propri canali social il figlio Federico ha condiviso una foto che li ritrae davanti alla lapide degli Invincibili. I due hanno deposto una corona di fiori in onore dei caduti. Anche il Torino FC sui suoi canali social ha evidenziato la notizia.