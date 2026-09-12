In queste settimane ha tenuto banco il caso dell'elezione di Giovanni Malagò come presidente della FIGC. Il nodo della questione riguarda il tesseramento del dirigente, che all'epoca dei fatti non era appunto tesserato. In un evento al Corriere della Sera il numero uno della Federazione è tornato sull'argomento: "La mia elezione è regolare. Con il tempo ho acquisito la capacità di sopportare cose non solo profondamente sbagliate, ma anche ingiuste. Sono sempre stato eletto, mai nominato. Sono stato 12 anni tesserato FIGC ".

All'evento era anche presente il presidente del Torino Urbano Cairo: "In passato certe cose non sono state considerate. Mi sembra un tema che può essere superato".