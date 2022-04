Calciomercato, dalla Turchia: “Il Fenerbahce ha contattato Belotti”

Secondo il media turco, il Gallo avrebbe chiesto un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione

"Il Fenerbahce ha contattato il Gallo Belotti": è questa l'indiscrezione lanciata da Fotomac, noto media della Turchia. Il capitano del Torino, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, non ha al momento firmato alcun rinnovo con il club granata e da gennaio è libero di firmare con una squadra a parametro zero. "Se ci sono offerte per Belotti? Dovete chiederlo a lui, io non lo posso sapere perchè non ha il contratto col Torino", ripeteva pochi giorni fa il responsabile dell'area tecnica granata, Davide Vagnati.