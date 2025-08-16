Calciomercato Torino, stallo Sanabria-Cremonese: lombardi su Cheddira

Sanabria-Cremonese, al momento è tutto in stand-by. I grigiorossi pensano a Cheddira

Piero Coletta 16 agosto - 20:02

In casa granata tiene sicuramente banco la questione relativa ad Antonio Sanabria. La permanenza sotto la Mole infatti è tutt'altro che certa e gli interessi per il giocatore non mancano. D'altronde, sarebbe ingiusto non tenere in considerazioni le qualità tecniche dell'attaccante, ben conosciute dagli addetti ai lavori. La Cremonese dell'ex Davide Nicola aveva mostrato interesse tempo addietro, ma la situazione ora sta vivendo una vera e propria fase di stallo. Al momento è tutto fermo.

Non si sblocca la trattativa, grigiorossi su Cheddira — Quella tra Torino e Cremonese è una trattativa che sta vivendo una vera e propria fase di stand-by. La situazione infatti non si sta sbloccando e questo blocca anche eventuali iniezioni di liquidità nelle casse dei granata, soldi che potrebbero tornare utili per rinforzare ancora la squadra. Dall'altra parte i lombardi non hanno ancora trovato il bomber a cui affidare le speranze della salvezza, nonostante siano arrivati altri nomi nei diversi reparti. Motivo per cui infatti la Cremonese sta spostando la propria attenzione su un altro profilo, quello di Walid Cheddira. L'attaccante è rientrato dal prestito all'Espanyol, dove però ha segnato una sola rete ed è ancora di proprietà del Napoli, ma conosce la Serie A avendola calcata con la maglia del Frosinone nella stagione 23/24, trovando la rete per 7 volte.

Sanabria non convinto della destinazione — La sensazione sullo stallo è che Antonio Sanabria non sia convinto interamente della destinazione, nonostante la presenza di Davide Nicola. Il rapporto tra i due è ottimo, il tecnico aveva valorizzato enormemente l'attaccante paraguaiano durante la sua permanenza sotto la Mole nella complicatissima annata 20/21, quando da subentrato riuscì nell'ennesima salvezza della sua carriera. Sanabria contribuì alla causa con un bottino di 5 reti, alcune decisive come la doppietta contro la Juventus e la rete contro la Roma. Bisognerà attendere i prossimi giorni, non va escluso nulla a priori. Storicamente il mercato dopo Ferragosto esplode sotto ogni punto di vista con le trattative lampo, cessioni e acquisti. E chissà, magari la Cremonese potrebbe cercare di andare a fondo sulla questione per rinforzare definitivamente il parco attaccanti a disposizione. Situazione dunque che andrà monitorata.