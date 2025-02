Casadei: “Ho sempre spinto per venire al Torino”

Casadei si è poi soffermato sul proprio percorso:“Non è stato un percorso facilissimo, perché andare in un altro paese quando si ha 18-19 anni vuol dire imparare una nuova lingua, una nuova cultura, ambientarsi in un altro paese. Non è stato subito facile però comunque sia io porterò sempre quest’esperienza dentro di me come un’esperienza positiva perché penso che mi abbia fatto crescere tanto calcisticamente e fuori dal campo. Quindi sono molto contento di questa esperienza e la ricorderò sempre positivamente”. Ho sempre cercato di godermi giorno per giorno ciò che mi stava succedendo, è stato un percorso che mi ha insegnato tanto, ho sempre cercato di prendere il meglio di ciò che questo percorso mi stava insegnando”.

Casadei, la città ed il messaggio ai tifosi

Casadei si è voluto soffermare sulle emozioni provate calcando il campo del Filadelfia: "Quello è un pezzo di storia non solo per il Torino ma per il calcio italiano, entrare in uno stadio dove è stata scritta la storia è sicuramente emozionante”. L’intervista è proseguita parlando della città di Torino: “Ancora non ho visitato tanto la città. Ho girato ma non per svago, per cercare appartamenti e case, quindi ancora non me la sono goduta al massimo. Ero stato a Torino solo per il calcio ma quando si viaggia per andare in trasferta non si ha molto tempo”. Infine il giocatore si è rivolto ai tifosi con un messaggio: " Poi Casadei ha parlato del suo primo obiettivo con la maglia granata: “Riuscire ad entrare nel vivo della squadra ed essere uno dei protagonisti di questa stagione”. Infine Casadei ha concluso l’intervista con un messaggio per i tifosi granata: “Un messaggio che voglio mandare è che sono molto contento e orgoglioso di giocare per il Torino e non vedo l’ora di scendere in campo".