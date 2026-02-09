Che fine ha fatto Nkoulou? Dopo il Toro, Inghilterra e Turchia: ora si è ritirato

Quattro stagioni in maglia granata, una qualificazione ai preliminari di Europa League, la volontà di andarsene e subito dopo quella di rimanere. Così potremmo riassumere gli anni di Nicolas Nkoulou al Torino. Arrivato quasi a sorpresa dopo tanti anni all'Olympique Marsiglia ed una breve parentesi al Lione, il difensore camerunense ha saputo ritagliarsi una parte importante non soltanto al centro della difesa, ma anche e soprattutto nel cuore dei tifosi. È delle ultime ore la notizia, lanciata tramite i propri canali social, del ritiro del classe 1990: ripercorriamo insieme le tappe della sua carriera da dopo il Torino.

Dopo due sole stagioni il difensore voleva cambiare aria: la volontà di accasarsi in un'altra squadra era stata palesata dopo i preliminari di Europa League col Wolverhampton, per poi essere accantonata qualche mese dopo. Il contratto gli scadrà solamente due anni dopo, con il difensore che in questo lasso di tempo ha saputo guidare la retroguardia granata con grande maestria ed esperienza. Dopo la naturale fine del suo rapporto lavorativo col Torino, Nkoulou ha deciso di mettersi alla prova in Inghilterra, provando a mantenere in Premier League il Watford. Parentesi decisamente sfortunata la sua, dove colleziona solamente 3 presenze coi gialloneri, cosa che lo porta inevitabilmente a cambiare aria dalla stagione seguente. Nel 2022 firma, anche qui un po' a sorpresa, con i greci dell'Aris Salonicco, dove gioca una buona parte di stagione e mette la propria firma sulla qualificazione ai preliminari di Conference League col gol del 2-0 il 13/11/2022 in casa del PAS Giannina.

La seconda giovinezza in Turchia ed il ritiro

Nkoulou conferma di essere un giocatore sempre pronto a nuove sfide quando, dopo un solo anno in Grecia, cambia nuovamente piazza per finire in Turchia. Il camerunense firma con il Gaziantep FK a settembre 2023 e contribuisce in maniera significativa alla salvezza dei turchi nella massima serie con 32 presenze condite da due gol. Il suo impatto non passa sicuramente inosservato e, conseguentemente all'avanzamento dell'età, Nkoulou decide di rimanere in Turchia ma di provare a vincere una nuova sfida. Questa volta si accasa all'Adem Sportif Faaliyetler, squadra di Serie B turca, per tentare di guidare gli stessi alla promozione. Dopo solo qualche mese però ecco che arriva il passaggio in prestito al Sakaryaspor, militante nello stesso campionato, dove però conclude il campionato a soli tre punti sopra la zona salvezza. Dopo la risoluzione del contratto coi turchi, Nkoulou rimane svincolato e, dopo una riflessione durata qualche mese, decide di mettere fine alla propria carriera: è infatti delle scorse ore la notizia del suo imminente ritiro. Una carriera difficile da dimenticare, così come il suo passaggio in granata, dove tra alti e bassi ha fatto decisamente vedere tutta la sua affidabilità ed esperienza al centro della difesa, legittimando così un passato giocato ad alti livelli tra le fila dei principali club francesi. Ora dopo quasi 20 anni di carriera e poco meno di 100 presenze con la nazionale maggiore Nkoulou apre un nuovo capitolo della sua vita, senza però dimenticarsi di tutto ciò che è stato. Così come vale per i suoi tifosi del Toro.