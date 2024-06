Che fine ha fatto Zaza? Compie 33 anni, è ancora svincolato dopo l’addio al Toro

Esattamente 33 anni fa, nasceva Simone Zaza: un tempo promettente attaccante italiano, oggi enigma nel mondo del calcio. La sua carriera, segnata da alti vertiginosi e discese rovinose, sembra essersi fermata nel tempo. L'ultimo capitolo di questo viaggio è datato 18 marzo 2022, quando Zaza entrò in campo all'80' minuto in un lontano Genoa-Torino. Da quel momento, the sound of silence.