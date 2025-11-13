Che gol Asllani! Perciun titolare contro l’Italia, Ilic… I granata in Nazionale

Al termine anche le sfide delle 20:45 in casa Toro, con alcuni giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Dopo le gare del pomeriggio, che hanno visto partecipi Njie, Gineitis e Pedersen, questa sera è stato il turno di altri giocatori. Sergiu Perciun è stato impegnato con la Moldavia contro l'Italia, Ilic con la sua Serbia ha sfidato l'Inghilterra ma è uscito dal campo per infortunio, mentre Ardian Ismajli e Kristjan Asllani sono stati convocati dal CT serbo Sylvinho per la gara in casa della Romania. Tra risultati positivi e meno, così si sono concluse le prestazioni dei giocatori granata.